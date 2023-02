Cláudio Humberto Sebrae entra na lista de cargos que o PT ambiciona

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Questão de hierarquia. (Foto: Enio/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Pode ser consumado ainda este mês o golpe do atual governo contra o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, que foi reeleito no fim de novembro para mais dois anos de mandato. É outro caso de ocupante de mandato que Lula quer destituir usando a força coercitiva do governo. As presidências do Banco Central e do Banco do Brics e a Procuradoria Geral da República, entre outros, estão na lista. A virada de mesa no Sebrae começa quarta (15) na reunião do conselho deliberativo nacional.

Primeira etapa

O plano do Planalto é empossar representantes do governo e marcar nova reunião do conselho, a fim de votar a destituição de Melles.

Pressão política

O governo federal tem 6 dos 15 votos do conselho deliberativo, mas usará de sua força para pressionar os demais no plano para tirar Melles.

Barreto de volta

Se for interrompido o mandato de Melles, o mais cotado para o cargo é Luís Barreto, que presidiu o Sebrae no governo Dilma, de 2011 a 2015.

Recompensa

Também terá cargo no Sebrae a ex-deputada Margarete Coelho (PP-PI), que assinou a “emenda Mercadante”, rasgando a Lei das Estatais.

Base de Lula prepara debandada da CPI do Dino

A base governista no Senado arma uma retirada em bloco de assinaturas para inviabilizar CPI que pretende investigar a quebradeira em Brasília de 8 de janeiro. A preocupação, quase pânico, no Palácio do Planalto, é que a CPI tem tudo para alcançar o ministro Flávio Dino (Justiça), chefe da Força Nacional de Segurança que, durante boa parte do tempo, só assistiu às cenas de vandalismo. Atualização feita para a coluna registra 38 assinaturas. São necessárias 27 para que a comissão seja instalada.

Turma da pizza

O PT tem cinco assinaturas. O governo conta com desistências no MDB, PSD e União, com senadores mais petistas do que os próprios petistas.

Acordão

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tenta vender a ideia de uma Comissão Permanente da Democracia para esvaziar a CPI.

Até papagaio fala

O senador Magno Malta (PL-ES) declarou apoio à CPI do Dino, mas nada de assinar o pedido de instalação da comissão.

Inimigos do agro

Entre as linhas de financiamento para o agronegócio que o novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, suspendeu, estava o “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar”.

Não tem futuro

Do Banco Central ao Ministério da Fazenda, a equipe econômica já especula sobre a vida útil de Fernando Haddad no governo. A “certeza” é que não chega a 2026, mas já há quem diga que ele não vira ano.

Gente atrasada

O Uber dá trabalho a 1,5 milhão em todo o Brasil, que gerou 2,1 milhões de empregos, em todos os setores, durante 2022. E a ignorância reinante no Ministério do Trabalho quer mais é que os aplicativos se explodam.

Força na CPI

A revelação de que o governador do DF, Ibaneis Rocha, fez 36 ligações para autoridades de segurança combaterem os atos ilegais em Brasília, nas 48h antes das invasões, fez a oposição reafirmar a CPI do Dino, para apurar possível responsabilidade e omissões no governo federal.

Grita geral

Com as nomeações travadas na Esplanada, a turma da boquinha está trabalhando há dias sem receber centavo. Lula mandou travar tudo até ver Rodrigo Pacheco (PSD-MG) reeleito presidente do Senado.

Índio quer progresso

A deputada indígena Silvia Waiãpi (PL-AP) disse ao Diário do Poder que defende o desenvolvimento dos indígenas no Brasil, para que deixem de viver como viviam em 1500, nos tempos do Descobrimento.

PSDomínio

Uma das comissões mais disputadas do Senado, a de Assuntos Econômicos, deve permanecer com o PSD. Na legislatura passada, foi comandada por Otto Alencar (PSD-BA).

Não pode

Após a quebradeira em Brasília, o governo estudou reforçar vidraças de palácios e prédios públicos. Travou no tombamento. Já que a blindagem muda a estrutura das janelas, só a do presidente tem proteção.

Pensando bem…

…CPI só é problema para culpados.

PODER SEM PUDOR

Questão de hierarquia

O jornalista Macário Batista lembrou certa vez que o Ceará, por duas vezes, deu combate aos marginais. Uma foi no tempo do coronel Gondim. Tirou todo mundo de circulação. A outra foi no governo de Virgílio Távora. Um dia, foram reclamar ao governador que havia denúncias de uma “limpa” na bandidagem do Ceará, promovida pelo Secretário de Segurança, General Assis Bezerra. Resposta de Virgílio: “Não posso fazer nada. Ele é General e eu sou só Coronel.”

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/sebrae-entra-na-lista-de-cargos-que-o-pt-ambiciona/

Sebrae entra na lista de cargos que o PT ambiciona