Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Em ranking com 118 países, só na Zâmbia, em Vanuatu e na Colômbia a moeda local se fortaleceu mais em relação à norte-americana do que no Brasil Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Após uma semana em que o dólar teve sucessivas quedas no Brasil e fechou abaixo dos R$ 5 pela primeira vez em dez meses, o real chega à metade de abril sendo a quarta moeda que mais se valorizou frente à moeda americana em uma lista de 118 países.

A apreciação da moeda brasileira frente ao dólar acumulou 3,5% neste mês até aqui. Atualmente, visto pela cotação oposta e usada para as comparações internacionais, US$ 1 compra R$ 0,20, ante pouco mais de R$ 0,19 no início do mês.

Só na Zâmbia (+16,8%), no arquipélago do Pacífico Vanuatu (+4,9%) e na Colômbia (+4,9%) a moeda local cresceu mais em relação à norte-americana do que no Brasil.

O ranking foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating, e considera o fechamento da taxa de câmbio desta sexta-feira (14). O dólar caiu pela quarta sessão seguida nesta sexta-feira e encerrou o dia nos R$ 4,916, menor cotação desde junho do ano passado. Só na semana, a desvalorização foi de 2,81%.

O real, como as moedas de diversos países emergentes, surfa atualmente uma onda de enfraquecimento global da moeda norte-americana, em meio a dados mais fracos da economia dos Estados Unidos e a perspectiva de que o país possa amenizar as altas de juros que veio promovendo desde o ano passado.

Ao mesmo tempo, dados da economia interna, como uma inflação que começa a dar sinais de enfraquecimento e, principalmente, o avanço da regra fiscal apresentada pelo governo para controlar os gastos e a dívida pública, ajudaram, nas últimas semanas, a empurrar a taxa de câmbio local para baixo.

No ano, a valorização do real frente ao dólar é de 6,3%, o que coloca a moeda brasileira na 12ª posição entre as que mais se valorizaram no mundo em 2023.

