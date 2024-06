Esporte Real Madrid anuncia contratação de Kylian Mbappé

A apresentação oficial do jogador será após a Eurocopa, no estádio Santiago Bernabéu Foto: Xavier Laine/Getty Images

Após vencer a 15ª Champions League, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação de Kylian Mbappé. O atacante francês terá vínculo com o clube espanhol por cinco temporadas, até 2029. O ex-jogador do Paris Saint-German já estava na mira do Merengue desde 2017, e estará livre do clube francês a partir de 30 de junho.

“O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas”, diz o comunicados oficial do clube espanhol.

Nas redes sociais, Mbappé compartilhou imagens da infância com a camisa do clube. “Um sonho realizado. Muito feliz e orgulhoso de formar parte do clube dos meus sonhos”, escreveu o francês.

O anúncio da contratação de Kylian Mbappé ocorre antes da disputa da Eurocopa, na qual o craque disputará o título como a principal estrela da seleção da França.

A apresentação oficial do jogador no Real Madrid será após o torneio, em meados de julho, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

No atual campeão da Champions, Mbappé formará ataque ao lado do inglês Jude Bellingham e dos brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo. Outro reforço garantido na equipe merengue é Endrick, joia do Palmeiras e da seleção brasileira.

Agora, resta saber qual número Mbappé usará no Real Madrid. Acostumado a vestir a camisa 7 no PSG e a 10 na seleção francesa, o atacante não tem nenhum destes números à disposição no clube espanhol. No momento, há possibilidade de o francês utilizar a camisa 9, que segue sem dono desde a saída de Karim Benzema.

O flerte entre Real Madrid e Mbappé começou em 2017, logo após uma temporada de sucesso do jogador no Monaco. Naquela época, porém, o PSG fez uma proposta mais atrativa e levou Mbappé por 180 milhões de euros para formar o ataque ao lado de Neymar.

No final da temporada 2021/22, os rumores de uma possível mudança de Mbappé para a Espanha ficaram mais fortes, com o fim do contrato do atacante com o PSG. Entretanto, ele decidiu renovar seu contrato na clube francês.

Campeão da Copa do Mundo de 2018 e da Uefa Nations League de 2021, Mbappé conquistou sete vezes o Campeonato Francês, além de três edições da Copa da França e outras três da Supercopa da França.

No Real Madrid, a primeira disputa de Kylian Mbappé por um título será a Supercopa da Uefa contra a Atalanta, no dia 14 de agosto, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

