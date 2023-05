Futebol Real Madrid confia na sequência de Ancelotti apesar de desastre na Champions League

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2023

Principal alvo da CBF para comandar a Seleção Brasileira, Ancelotti continua sem considerar a possibilidade de deixar o Real Madrid. (Foto: Reprodução)

Apesar da desastrosa derrota na Champions League diante do Manchester City, o Real Madrid segue acreditando na sequência de Carlo Ancelotti, segundo o “Marca”. O treinador italiano é o alvo principal da Seleção Brasileira e seu futuro é uma incógnita.

Logo após a eliminação, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, desceu até os vestiários para conversar com os jogadores, mas principalmente com o comandante italiano. O mandatário quis uma análise inicial de seu treinador sobre os motivos para a dura derrota no Etihad Stadium.

Os merengues não acreditam que uma mudança no comando da equipe é a solução para a próxima temporada. Nesse momento, decisões dolorosas estão descartadas. Nas próximas semanas, Ancelotti e Pérez voltarão a se reunir para uma análise geral do ano, mas também as possíveis melhoras que possam ser feitas no elenco.

Internamente, os dirigentes buscam tirar lições da derrota ao invés de fazer um drama em cima da eliminação na Liga dos Campeões. Os dirigentes adotaram o mantra de que nem sempre será possível vencer a competição, mas os espanhóis mostraram sua força ao alcançar a semifinal em mais uma oportunidade.

Alvo da CBF

Principal alvo da CBF para comandar a Seleção Brasileira, Ancelotti continua sem considerar a possibilidade de deixar o Real Madrid, ao menos em suas declarações públicas. Após a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões com uma surpreendente goleada por 4 a 0 sofrida diante do Manchester City, na quarta-feira, o italiano citou Florentino Pérez, presidente do clube merengue, para explicar que pretende continuar o trabalho.

“Ninguém duvida porque o presidente foi bastante claro (sobre a minha permanência), disse há 15 dias, então ninguém duvida”, afirmou Ancelotti, lembrando a declaração dada por Pérez há duas semanas. “Não quero mais falar sobre isso. Ele (Ancelotti) tem contrato e estamos felizes”, afirmou o dirigente madrilenho na ocasião.

Durante a coletiva no Etihad Stadium, onde o Real Madrid sofreu a amarga derrota, o treinador mostrou que já está pensando em objetivos para a próxima temporada. “Acredito que nosso elenco foi muito bem. E sobre esta temporada, a próxima será melhor”, afirmou. “Temos de aceitar também, esta derrota é só um passo para tentar ser melhor no próximo ano”, disse o treinador.

O contrato de Ancelotti com o Real Madrid termina apenas no fim da próxima temporada, em junho de 2024, mas a CBF tem esperança de tirá-lo do clube espanhol. O presidente Ednaldo Rodrigues comentou, em entrevista recente, que esperaria até o início de junho para ter uma “posição mais clara” sobre o novo treinador da seleção brasileira.

A final da Liga dos Campeões será no dia 10 de junho e havia a possibilidade de que o Real Madrid estivesse nela, mas isso não se concretizou. Com a eliminação nas semifinais, a temporada está praticamente encerrada para o time, pois o Campeonato Espanhol já foi vencido pelo Barcelona de forma antecipada. Suas declarações deixam a CBF na estaca zero para o substituto de Tite. As informações são do site Lance e do jornal O Estado de S. Paulo.

