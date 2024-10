Esporte Real Madrid considera “vergonha” e “roubo histórico” Vinicius Jr. não ser Bola de Ouro

O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. Foto: Divulgação/Real Madrid O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. (Foto: Divulgação/Real Madrid) Foto: Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid boicotou a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, realizada em Paris (França) nesta segunda-feira (28), alegando que seu atacante Vinícius Júnior foi preterido injustamente. O vencedor foi o espanhol Rodri, jogador do Manchester City, da Inglaterra. Em comunicado, o clube afirmou: “Se os critérios do prêmio não proclamam Vinícius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que a Bola de Ouro não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado.”

A decisão reflete a insatisfação do clube espanhol com a suposta falta de reconhecimento ao desempenho de Vinícius, que era considerado um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo. Segundo fontes ligadas ao clube, o brasileiro não receber a honraria no evento promovido pela revista France Football, em parceria com a Uefa, é “injusto” e “vergonhoso”.

A mesma fonte confirmou que a decisão de não comparecer ao Théâtre du Châtelet, em Paris, foi uma forma de protesto, por algo que foi chamado de “um roubo histórico”. Além do brasileiro, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Antonio Rudiger e Federico Valverde eram outros jogadores do Real que estavam entre os finalistas para a Bola de Ouro.

Andriy Lunin, por sua vez, concorreu como melhor goleiro; Arda Guler ao Troféu Kopa de melhor jovem; e Carlo Ancelotti, ganhou como melhor treinador. O Real Madrid fretaria um voo para seus representantes no prêmio, plano que foi alterado diante da informação de que Rodri ficaria com o principal troféu.

Vinicius Jr. era visto como favorito à Bola de Ouro, após ser campeão do Campeonato Espanhol e da Champions League na última temporada, com papel decisivo em ambas. Foram 15 gols do brasileiro no Campeonato Espanhol, além de seis na campanha europeia, incluindo gols decisivos na semifinal contra o Bayern de Munique e na decisão contra o Borussia Dortmund.

Rodri, por sua vez, ganhou a Premier League, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa com o Manchester City, além da Eurocopa com a seleção da Espanha

Constrangimento

Em um dos momentos mais constrangedores da premiação, o Real Madrid foi eleito o melhor clube do mundo, mas nenhum representante do time estava presente para receber o prêmio. O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. Já em agosto, no início da temporada 2024-2025, a equipe ainda venceu a Supercopa da Uefa. Além disso, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, foi eleito o melhor técnico do mundo e também não compareceu à cerimônia, gerando novo constrangimento. No comando do clube espanhol, o italiano conquistou a Copa do Rei da Espanha, La Liga, a Champions League e a Supercopa da Uefa.

Votação

A votação para o prêmio Bola de Ouro, um dos mais prestigiados troféus do futebol mundial, é organizada pela revista francesa France Football. O prêmio é concedido ao jogador que teve o melhor desempenho durante o ano, com base em critérios como conquistas individuais e coletivas, talento e senso de fair play. Desde sua criação, em 1956, o formato da votação evoluiu, abrangendo inicialmente apenas jogadores europeus, mas hoje inclui atletas de qualquer nacionalidade que atuem em ligas ao redor do mundo.

O processo de votação é realizado por jornalistas especializados em futebol de diferentes países. Cada jornalista seleciona seus cinco melhores jogadores, atribuindo uma pontuação de acordo com a ordem de preferência: o primeiro lugar recebe seis pontos, o segundo quatro, o terceiro três, o quarto dois e o quinto um ponto. O jogador com o maior número de pontos acumulados ao final da contagem é o vencedor do prêmio.

