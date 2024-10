Futebol Rodri é o grande vencedor do Bola de Ouro; saiba quem é o jogador que derrotou Vini Jr

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Rodri, de 28 anos, esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. Foto: Divulgação/Man.City Rodri, de 28 anos, esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. (Foto: Divulgação/Man.City) Foto: Divulgação/Man.City

O espanhol Rodri foi eleito, nesta segunda-feira (28), o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24. O meio-campista da Espanha e do Manchester City conquistou a Bola de Ouro, prêmio dado pela revista France Football, após desbancar o atacante brasileiro Vini Jr., que era considerado o grande favorito pela temporada que fez no Real Madrid. Vini ficou em segundo e Jude Bellingham, colega do camisa 7 no clube espanhol, ficou em terceiro.

Na temporada 2023/24, Rodri, de 28 anos, esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. Além dos prêmios coletivos, o atleta espanhol do Manchester City foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e da Eurocopa. Rodri apresenta bons números para um primeiro volante, com 12 gols e 14 assistências na temporada. Além disso, ele se tornou o dono da maior série invicta do futebol, com 74 jogos sem perder, cerca de 475 dias de invencibilidade.

Em maio, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) divulgou um estudo que apontou Rodri como o atleta com maior impacto na temporada 2023/2024 entre as 54 ligas ao redor do mundo.

Na Inglaterra desde 2019, Rodri virou o homem de confiança do técnico Pep Guardiola, que chegou a defender publicamente a premiação para o meio-campista.

No começo da atual temporada, o volante sofreu uma lesão no joelho direito e não deve mais defender o City até o meio do ano que vem. “Rodri é insubstituível. Quando uma equipe não joga com o melhor meio-campista do mundo por um tempo é um duro golpe, mas meu dever é encontrar uma solução para continuar competitivo como temos sido nos últimos anos”, declarou o técnico do City Pep Guardiola.

Apesar dos números, no entanto, Rodri ficou fora da a seleção da Champions League, quando foi eliminado pelo Real Madrid de Vini, e dos indicados para melhor jogador da Premier League, vencida pelo companheiro de time Foden.

Rodri é o terceiro espanhol a ganhar a Bola de Ouro. Antes, apenas o argentino naturalizado espanhol, Di Stéfano (1957 e 1959) e Luis Suárez (1960) haviam vencido a premiação, em uma época na qual apenas europeus concorriam.

Em seu discurso, Rodri citou outros ídolos da Espanha e disse que sua coroação é uma vitória do futebol do país. Ele reiterou que o prêmio é uma forma de reconhecer a importância de outras posições em campo.

“Carvajal, que sofreu a mesma lesão que eu, merecia estar aqui. Lamine Yamal, no futuro vai ganhar. Você tem o futuro pela frente. Não é uma vitória apenas minha, mas do futebol espanhol. Uma recompensa a jogadores que nunca ganharam. Xavi, Iniesta, Busquets. Uma vitória do futebol espanhol”, disse Rodri.

