Futebol Real Madrid estuda a contratação de jovem da Seleção Brasileira nas próximas janelas de transferências

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O atleta é um dos destaques do Girona na temporada. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Real Madrid tem o nome do brasileiro Yan Couto em uma lista de possíveis alvos do clube espanhol nas próximas janelas de transferências, segundo o “Marca”. O atleta é um dos destaques da temporada no time catalão do Girona.

Embora os merengues tenham um zagueiro e um lateral-esquerdo como prioridade no mercado, o clube não venda os olhos para o jovem de 21 anos. O ala direito tem contrato com o Grupo City até junho de 2025 e ficaria livre para negociar uma saída no próximo ano.

Aos 32 anos, Carvajal tem contrato com o Real Madrid por mais um ano e meio, o que faz com que o clube pense em reposição. Yan Couto é visto como um jogador com muita qualidade ofensiva, mas também com comprometimento defensivo como prioridade.

Em 2023, o atleta chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira sob comando de Fernando Diniz, tendo estreado diante da Venezuela e sendo titular contra o Uruguai. Além disso, o jovem possui experiência no futebol espanhol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/real-madrid-estuda-a-contratacao-de-jovem-da-selecao-brasileira-nas-proximas-janelas-de-transferencias/

Real Madrid estuda a contratação de jovem da Seleção Brasileira nas próximas janelas de transferências

2024-01-21