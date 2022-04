Esporte Real Madrid vence Osasuna e fica mais perto do título do Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Partida não foi das mais fáceis para o time merengue. Foto: Reprodução/Twitter Real Madrid

O Real Madrid enfrentou, nesta quarta-feira (20), o Osasuna nesta rodada da La Liga e conseguiu uma vitória de 3 a 1, fora de casa, e com muitas alterações na equipe titular. Sem contar com Modric e outros craques, coube para Alaba e Asensio assumirem a responsabilidade e ajudarem os Merengues a saírem com os três pontos.

Quem abriu o placar da partida foi o Real Madrid. Aos 11 minutos, depois de ótimo lançamento de Zeballos, Benzema recebeu na área e ajeitou para Alaba. O zagueiro finalizou a primeira e o goleiro defendeu, mas ele deu rebote e o defensor merengue não perdoou e fez 1 a 0. Mas a alegria dos madrilenhos durou exatamente dois minutos.

Isso porque, aos 13, o Osasuna acertou um ótimo ataque, trocou passes de maneira envolvente e não deu chances para o Real Madrid. Chimy Avila avançou pela direita, cruzou rasteiro para Budimir e o jogador apareceu livre na pequena área. O atacante só precisou escorar para o gol e deixou tudo igual. 1 a 1. Após o empate, o time de Carlo Ancelotti correu atrás do prejuízo.

No final do primeiro tempo, Camavinga deu um lançamento de cinema para Ceballos. O meio-campista invadiu a área e acertou um belo chute. No entanto, Herrera defendeu, mas a bola caiu nos pés de Asensio. Com o gol livre, o atacante apenas escorou para fazer o 2 a 1 e colocar o Real Madrid em vantagem para a etapa final.

Já o segundo tempo foi um festival de gols perdidos por Benzema, mais especificamente de pênaltis. O francês teve duas cobranças, em oportunidades diferentes, todas em jogadas Rodrygo, para fazer o 3 a 1 para o Real Madrid e não soube aproveitar. Herrera, goleiro do Osasuna, fez duas grandes defesas e segurou o artilheiro da La Liga nesta temporada de 2021/22.

