Realeza britânica: entenda quem assume o trono caso o rei Charles se afaste para tratar o câncer

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Segundo a Constituição britânica, um conselho formado por familiares assume as funções reais. (Foto: Reprodução)

O Palácio de Buckingham informou que o rei Charles, de 75 anos, está com câncer, mas não informou o tipo de câncer ou o estágio da doença. Caso Charles precise ser afastado de suas atividades reais, quem assume no seu lugar?

O câncer foi descoberto após o rei passar por uma internação hospitalar recente para tratar de um crescimento na próstata. Os médicos identificaram um outro problema, descrito como um tipo de câncer – que não é de próstata, segundo uma fonte da agência de notícias Reuters.

Nessa terça-feira (6), o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que o tumor foi descoberto em um estágio inicial.

De acordo com a nota do palácio, o rei Charles já começou o tratamento contra o câncer. Os médicos recomendaram que ele adie algumas atividades públicas, mas o rei deve seguir com trabalho “de escritório” e obrigações de Estado (ele vai manter os encontros semanais com o primeiro-ministro, por exemplo).

Mas, caso Charles precise ser afastado de suas atividades reais, quem assume no seu lugar?

Se o rei precisar ser afastado, há uma previsão do que deve acontecer. Segundo a rede britânica BBC, na Constituição do Reino Unido está determinado que, quando o chefe de Estado não tiver condição de cumprir suas obrigações oficiais, um conselho de Estado deve ser nomeado para ocupar o lugar do rei.

Hoje, esse conselho tem os seguintes membros:

– Rainha Camilla (mulher de Charles).

– Príncipe William (filho mais velho).

– Princesa Anne (irmã).

– Príncipe Edward (irmão).

Os príncipes Harry e Andrew não podem mais ser convocados, porque agora eles são da realeza, mas não podem trabalhar em funções reais.

William ficou afastado de compromissos públicos porque a mulher dele, Kate, está se recuperando de uma cirurgia abdominal, mas ele deve voltar ao trabalho no dia 7 de fevereiro.

É importante notar que a ordem de familiares para constituir o conselho que assumiria o trono interinamente não segue a ordem de sucessão em caso de morte.

Linha sucessória

A rainha Elizabeth morreu em setembro de 2022, e Charles assumiu o trono com o título de Charles.

O primeiro da linha de sucessão após ele é seu filho mais velho, o príncipe William. Os filhos de William estão na fila depois do pai: George, Charlotte e Louis.

“Totalmente confiante”

O rei está “totalmente confiante” em relação ao tratamento e quer voltar às suas funções públicas assim que possível, disse o palácio.

O rei Charles decidiu tornar o diagnóstico público para evitar especulações e para que isso melhore a compreensão pública do que é ser afetado pelo câncer. A divulgação de uma doença é uma quebra de tradição da família real britânica. De acordo com a agência de notícias Associated Press, durante séculos a realeza do país evitou falar sobre questões de saúde.

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles que mora nos Estados Unidos, vai viajar para o Reino Unido para encontrar o pai. Harry e Charles já conversaram depois do diagnóstico.

O primeiro-ministro do país, Rishi Sunak, publicou uma nota na qual afirma que deseja que o rei tenha uma recuperação rápida e plena. “Não tenho dúvida de que ele estará de volta em pouco tempo e que todo o país deseja que ele fique bem”, afirmou.

Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que ficou preocupado com a notícia e que vai ligar para Charles.

