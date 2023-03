Porto Alegre Realização da etapa Porto Alegre do STU National coloca a capital no mapa do skate brasileiro

Por Redação O Sul | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rayssa Leal foi uma das participantes do evento, que reuniu 50 mil pessoas da Orla do Guaíba. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A etapa Porto Alegre do STU National terminou nesse domingo (19), colocando a capital gaúcha definitivamente no mapa do skate brasileiro. Em três dias de competições, mais de 100 atletas competiram no Skate Park da Orla, que recebeu um público de 50 mil pessoas, conforme estimativa da plataforma STU.

O evento contou com as participações de grandes expoentes do esporte, como Rayssa Leal, Pamela Rosa, Gabi Mazzeto e Sebastian Simonetto.

Os vencedores foram conhecidos ainda nesse domingo, e a cerimônia de premiação ocorreu na sequência.

“O STU consolida Porto Alegre como a cidade do skate. Já temos a maior pista da América Latina, um fator importante. O skate é um esporte que atrai a juventude, e o esporte tem o poder de transformar a vida das pessoas. A beleza natural da orla, junto ao Guaíba, foi um elemento que levou a esse sucesso. E o STU não aconteceu apenas na orla, aconteceu na Restinga, no IAPI”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Conforme ele, um dos desafios é ampliar a capacidade de público. “Tivemos limitação de espaço. Muita gente queria assistir e não conseguiu, então precisamos resolver este ponto para os próximos anos”, concluiu.

Pistas revitalizadas

Em uma parceria inédita no Brasil, o STU National e a prefeitura de Porto Alegre promoveram a revitalização de dois tradicionais palcos de manobras para os skatistas na Capital. A pista da Restinga recebeu reparos no piso e nas juntas de concretagem que apresentaram algum desgaste ou perda de material. Também foi refeita a pintura da superfície das rampas e obstáculos.

Na Zona Norte, a pista do IAPI passou por uma reforma geral na área de 4 mil metros quadrados. Além de substituição das pedras danificadas, parte da pista foi atualizada com a construção de novos obstáculos que remetem à prática do skate nas ruas, como um hidrante e a pintura de uma faixa de pedestres.

Projetos sociais

Crianças e adolescentes de três iniciativas que têm o skate como mote participaram do STU. Na sexta-feira (17), estiveram no evento integrantes do Projeto Seja Livre Skate, do bairro Mário Quintana.

No sábado (18), foi a vez de crianças do projeto Apampa Skate Life, da Restinga; nesse domingo, visitaram o STU os pequenos skatistas do Pé na Tábua, do bairro Bom Jesus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/realizacao-da-etapa-porto-alegre-do-stu-national-coloca-a-capital-no-mapa-do-skate-brasileiro/

Realização da etapa Porto Alegre do STU National coloca a capital no mapa do skate brasileiro