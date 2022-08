Tecnologia Realmente é possível utilizar o WhatsApp de forma invisível? Veja como funciona

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dentre as modificações, haverá a possibilidade de retirar o status de “Online”. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares que existem hoje em dia. Com milhões de usuários somente no Brasil, atualmente as pessoas usam ele para trocar mensagens instantâneas, mandar áudios, fazer ligações ou até mesmo chamadas de vídeo. Com tudo isso tão fácil, os usuários podem, às vezes, ter muitas mensagens de uma só vez para responder.

Isso pode fazer com que as pessoas fiquem online, mas sem responder a todos. Assim, pode haver questionamentos sobre o motivo da demora em responder mesmo estando online. Agora, uma nova atualização no aplicativo terá a possibilidade de fazer com que as pessoas ganhem um pouco mais de privacidade.

Atualizações do WhatsApp

Todos os aplicativos passam por atualizações de tempos em tempos. Elas visam, além de trazer mais segurança, muitas vezes, a melhoria das funcionalidades presentes ou a disponibilização de novos recursos que podem causar um impacto positivo na experiência dos usuários, o que pode instigar um maior tempo de uso do aplicativo.

Não é diferente com o WhatsApp. A aplicação poderá em breve liberar novos recursos aos seus usuários que serão capazes de gerar uma maior sensação de privacidade ao conversar com outras pessoas pela plataforma.

Isso ocorre porque, dentre as modificações que poderão estar disponíveis, haverá a possibilidade de retirar o status de “Online”. Dessa maneira, será possível que as pessoas entrem no aplicativo, respondam quem elas quiserem e depois saiam, sem que haja a cobrança por parte de outras pessoas por uma resposta enquanto elas usam o WhatsApp.

É importante destacar que os recursos ainda estão passando por configurações. Em outras palavras, ainda não é possível que todos os celulares, sejam eles do sistema operacional iOS ou Android, tenham essas novas funcionalidades disponíveis.

De acordo com fontes, a previsão é de que a configuração termine no final de agosto. Por outro lado, ainda não há expectativa de que as novidades cheguem para a versão do WhatsApp Web. Isso ocorre porque a aplicação desses recursos para essa versão ainda está em fase de passar pelos testes finais.

No entanto, não houve a divulgação de uma data limite para que todas as versões contem com as funções, até o momento.

Para saber se o seu celular já possui a última atualização do WhatsApp baixada, acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo, busque pelo nome do aplicativo e confira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia