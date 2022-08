Esporte Rebeca Andrade fatura 4 ouros no Brasileiro de ginástica

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rebeca melhora maior somatória do mundo em 2022. (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Rebeca Andrade deu um show no Campeonato Brasileiro de ginástica artística. Depois de liderar o primeiro dia do torneio na cidade baiana de Lauro de Freitas, a campeã olímpica ainda melhorou em todos os aparelhos no sábado (13), dia final da disputa. Embalada pelo Baile de Favela, a ginasta do Flamengo conquistou quatro ouros e uma prata.

Em sua primeira competição de individual geral do ano, Rebeca confirmou o favoritismo. Já na quinta-feira, com 56,734 pontos, tinha alcançado a maior somatória de 2022 entre as ginastas elegíveis ao Mundial de Liverpool, em outubro. Neste sábado, melhorou a marca: 58,100 pontos. Somou 114,834 pontos nos dois dias.

A campeã olímpica ajudou o Flamengo na conquista do ouro por equipes. Faturou o ouro também nas barras assimétricas. Atual vice-campeã mundial do aparelho, ela cravou a série de sábado e conseguiu 14,967 pontos, maior nota de toda a competição. Somou 29,567 pontos nos dois dias.

O quarto título foi conquistado na trave. Mesmo sem executar a saída mais difícil do aparelho, Rebeca cravou a série e tirou 14,433 pontos neste sábado. Somou 28,300 pontos nos dois dias para ficar com o ouro.

O solo do Baile de Favela, que Rebeca não apresentava há dez meses, lhe rendeu uma prata. A ginasta não fez sua série de maior dificuldade, mas compensou com uma boa execução para conseguir 14,000 pontos no sábado. Somando 27,800 nos dois dias, ficou atrás apenas de Flávia Saraiva, ouro com 28,033, sendo 14,133 pontos de sábado.

No salto, aparelho em que é a atual campeã olímpica e mundial, Rebeca conseguiu 14,700 pontos com seu Yurchenko com dupla pirueta. Foi a maior nota do salto, mas não lhe rendeu mais um ouro porque é preciso executar dois voos para concorrer ao pódio no salto, o que ela só deve fazer no Mundial de Liverpool.

Disputa masculina

Na disputa masculina, Arthur Zanetti se destacou. Assim como no primeiro dia de disputas, o campeão olímpico das argolas praticamente cravou a série em seu principal aparelho e conseguiu 14,800 pontos, a maior nota dele neste ano. Somando 29,550 pontos, ele ficou com o ouro das argolas.

O campeão do individual geral, porém, foi Caio Souza. Finalista olímpico e mundial da prova, ele faturou o tetra brasileiro ao somar 84,950 pontos neste sábado e 169,550 pontos em toda a competição. Caio foi o ginasta mais premiado em Lauro de Freitas com seis medalhas.

Além do ouro do individual geral, foi campeão por equipes com o Minas, ouro nas barras paralelas (14,800 neste sábado), ouro na barra fixa (14,600), prata no salto apesar de uma queda na quinta-feira (14,850 de média neste sábado) e prata nas argolas (14,450).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte