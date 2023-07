Economia Receita abre consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

O crédito bancário será feito no dia 31 de julho para 5,6 milhões de contribuintes. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal informou que abrirá as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023 a partir das 10h de segunda-feira (24). Conforme a Receita, as restituições somarão R$ 7,5 bilhões.

O crédito bancário será feito no dia 31 de julho para 5,6 milhões de contribuintes. Segundo o governo, R$ 5,58 bilhões serão destinado a contribuintes com prioridade no recebimento:

– 16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos;

– 95.047 contribuintes entre 60 e 79 anos;

– 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

– 30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

– 3.879.049 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

De acordo com o órgão, foram contemplados ainda 1,6 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março deste ano.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet a partir da segunda-feira e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

A Receita Federal lembrou que disponibiliza, também, aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Para saber se está na chamada “malha fina”, os contribuintes também podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Para acessar o extrato do IR, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

