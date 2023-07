Acontece “Siga Antenado” abre agendamentos em mais 19 cidades gaúchas para instalação de kit gratuito com nova parabólica digital

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar Foto: Divulgação A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Famílias de menor renda de mais 19 cidades do Rio Grande do Sul já podem fazer o agendamento para receber o kit gratuito com a nova parabólica digital. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). Cerca de 3,6 mil famílias devem ser beneficiadas.

Capão da Canoa, Osório, Torres e Tramandaí são alguns dos municípios na lista de cidades referente à quarta fase do programa, liberadas em julho. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Somente no município de Capão da Canoa, por exemplo, 772 famílias podem ter direito à instalação do kit gratuito. Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que beneficiárias de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, explica que o programa chega à quarta fase com mais de 500 mil famílias atendidas.

“Até a terceira fase, trabalhamos nas capitais, passando pelas cidades com mais de 500 mil habitantes até os municípios com 200 mil moradores e seus entornos. Aproximadamente dois terços da população brasileira vivem nos locais atendidos. Agora, chegou a hora de expandir a atuação para as cidades com mais de 100 mil habitantes e municípios vizinhos”.

O executivo também destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”.

Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

No Rio Grande do Sul, além da capital, outras 194 cidades continuam com o agendamento para instalação do kit gratuito liberado. Entre elas, estão, por exemplo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canela, Gramado, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria.

SIGA ANTENADO

A Siga Antenado é uma instituição não governamental criada por determinação da Anatel. Sem fins lucrativos, a entidade é a responsável por apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/siga-antenado-abre-agendamentos-de-instalacao-do-kit-gratuito-com-a-nova-parabolica-digital-em-mais-19-cidades-do-rio-grande-do-sul/

“Siga Antenado” abre agendamentos em mais 19 cidades gaúchas para instalação de kit gratuito com nova parabólica digital

2023-07-21