Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2021

Diariamente, há cerca de dez prêmios de R$ 500 Foto: Divulgação Diariamente, há cerca de dez prêmios de R$ 500. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Lançado no Natal de 2019, o Receita da Sorte, uma das modalidades do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha), completou dois anos com a distribuição de prêmios diários com resultado instantâneo no Rio Grande do Sul.

Diariamente, há cerca de dez prêmios de R$ 500. Até o momento, foram lidos mais de 3,8 milhões de QR codes da NFC-e (nota fiscal de consumidor eletrônica) com o CPF do cidadão. Nesses dois anos de Receita da Sorte, já foram pagos 5.311 prêmios, o que corresponde a R$ 2,87 milhões distribuídos aos participantes contemplados.

Para participar do Receita da Sorte, é preciso estar inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha, solicitar CPF na nota na hora da compra e fazer a leitura do QR code que consta na NFC-e por meio do aplicativo NFG, disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store.

No tablet ou smartphone, basta abrir o aplicativo e selecionar o ícone Receita da Sorte, clicar em ler QR code, apontar a câmera do dispositivo móvel para o código na nota fiscal e aguardar o resultado. Caso seja contemplado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente.

Para que haja a premiação, é necessário que o resultado da soma das partes do número do CPF do cidadão e os últimos dígitos da chave de acesso da NFC-e lida seja igual a um dos números gerados para o sorteio diário. Cada ciclo do sorteio é aberto durante as 24 horas do dia e é gerado um conjunto de números que serão contemplados diariamente, por meio de um sistema de forma aleatória. Os números gerados para cada dia do sorteio podem ser conferidos no site do NFG.

A leitura do QR code da nota fiscal com CPF só pode ser feita no dia da emissão da NFC-e e há um limite de leituras por cidadão de até três notas do mesmo estabelecimento por dia. Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo da NFG (o mesmo que faz a leitura do código) e escolher a opção “Meus prêmios”. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba “Meus Prêmios”.

