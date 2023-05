Rio Grande do Sul Receita da Sorte terá prêmios diários extras de R$ 3 mil na semana do Dia das Mães

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Foto: Divulgação

O Receita da Sorte vai distribuir mais de R$ 200 mil em prêmios aos consumidores inscritos no NFG (Nota Fiscal Gaúcha) até o fim de maio. Neste mês, a modalidade de premiação instantânea do programa tem o acréscimo de sorteios especiais de Dia das Mães, que ocorrem de segunda-feira (08) a domingo (14). Nesse período, os consumidores concorrem a três prêmios diários de R$ 3 mil.

No decorrer do mês, inclusive na semana do Dia das Mães, as premiações diárias do Receita da Sorte permanecem inalteradas. A cada dia, são dez sorteios de R$ 500 e 20 de R$ 50, somando mais de 200 prêmios por semana.

Para concorrer aos prêmios, o participante precisa fazer, no mesmo dia da compra, a leitura da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) com CPF no aplicativo do NFG. Em um mesmo dia, o consumidor pode escanear o QR Code de até três notas do mesmo estabelecimento.

Como funciona

Cada ciclo do Receita da Sorte é aberto durante as 24 horas do dia, período no qual é gerado um conjunto de números que serão contemplados por meio de um sistema e de forma aleatória. Os números gerados para cada dia do sorteio podem ser conferidos no site do NFG.

Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo do NFG (o mesmo em que é feita a leitura do código) e escolher a opção Meus Prêmios. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba Meus Prêmios.

Receita da Sorte terá prêmios diários extras de R$ 3 mil na semana do Dia das Mães

2023-05-04