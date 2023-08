Rio Grande do Sul Receita Estadual intensifica a fiscalização no setor de autopeças no Rio Grande do Sul

10 de agosto de 2023

Fisco apura indícios de operações subfaturadas realizadas sem documentação fiscal

Com o objetivo de reprimir fraudes fiscais no pagamento de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a Receita Estadual deflagrou a Operação Asa Delta, que tem como alvo o setor de autopeças, mais especificamente empresas do ramo de balanças e suspensões automotivas.

A ação, deflagrada na quarta-feira (9), apura indícios de operações subfaturadas realizadas sem documentação fiscal. Conforme a Receita, a prática irregular implica em evasão de recursos dos cofres públicos e causa danos irreparáveis aos concorrentes que cumprem corretamente suas obrigações fiscais.

A Operação Asa Delta analisará cerca de R$ 29 milhões em operações escrituradas. A Receita Estadual informou que vem intensificando a sua atuação em diversos ramos da economia, tendo programadas, para os próximos meses, outras ações nesse e em outros setores econômicos.

De acordo com o Fisco, “além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos e combater a sonegação, as ações buscam proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos e coibir a concorrência desleal entre empresas”.

