Por Marcelo Warth | 10 de agosto de 2023

A premiação começou a ser entregue em dezembro de 2000 Foto: Divulgação

Após 22 anos de reconhecimento ao trabalho de jornalistas e radialistas, o Prêmio Press, considerado o “Oscar da Imprensa Gaúcha”, chegou ao fim e já não será mais entregue a partir deste ano. O anúncio foi feito pelo jornalista Julio Ribeiro, criador da premiação.

“Desde o final do ano passado, quando resolvemos encerrar as atividades da Revista Press, havia essa dúvida se deveríamos continuar com o prêmio ou não. Concluí que o melhor era parar com o prêmio em alta, tanto em credibilidade quanto em participação do público e dos profissionais de imprensa”, disse Julio.

Ao anunciar o encerramento, o jornalista e empresário agradeceu aos parceiros e patrocinadores que apoiaram o Prêmio Press ao longo da sua história e destacou o trabalho da organizadora do evento, a profissional de relações públicas Nelci Guadagnin. “Muito do sucesso do Prêmio Press se deveu ao seu trabalho incansável, com a paciência e o cuidado de um ourives”, destacou.

Ao longo dos 22 anos do “Oscar da Imprensa Gaúcha”, a Rede Pampa de Comunicação, por meio dos seus profissionais e programas de rádio e TV, foi vencedora em diversas categorias.

