Rio Grande do Sul Receita Estadual realiza operação para combater sonegação e concorrência desleal na tele-entrega de alimentos no RS

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipes de auditoria analisarão aproximadamente R$ 50 milhões em operações realizadas com indícios de irregularidades Foto: Freepik Equipes de auditoria analisarão aproximadamente R$ 50 milhões em operações realizadas com indícios de irregularidades. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Estadual deflagrou a Operação Fast Food para combater a sonegação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e a concorrência desleal praticadas por restaurantes e estabelecimentos que realizam tele-entrega de alimentos no Rio Grande do Sul.

Equipes de auditoria analisarão aproximadamente R$ 50 milhões em operações realizadas com indícios de irregularidades. Os trabalhos iniciaram com base em indícios de formação de grupo econômico com intuito único de diluir o faturamento e, dessa forma, enquadrar as empresas no regime do Simples Nacional. A prática irregular é prejudicial à sociedade e gera concorrência desleal entre as empresas, conforme o Fisco gaúcho.

A operação, deflagrada na quinta-feira (27) sob a coordenação da Delegacia da Receita Estadual em Canoas, contou com a participação de 12 auditores-fiscais e oito técnicos tributários, além do apoio da Brigada Militar. Foram realizadas buscas e apreenssões de provas e documentos para subsidiar a continuidade dos trabalhos de auditoria fiscal.

A Receita Estadual informou que vem intensificando a sua atuação em diversos ramos da economia, tendo programadas, para os próximos meses, outras operações nesse e em outros setores econômicos. “Além de buscar recuperar os valores devidos aos cofres públicos e combater a sonegação, as ações objetivam proteger os contribuintes que pagam corretamente seus tributos e coibir a concorrência desleal entre empresas”, afirmou o Fisco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/receita-estadual-realiza-operacao-para-combater-sonegacao-e-concorrencia-desleal-na-tele-entrega-de-alimentos-no-rs/

Receita Estadual realiza operação para combater sonegação e concorrência desleal na tele-entrega de alimentos no RS

2023-07-28