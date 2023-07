Esporte Argentina reage e empata em 2 a 2 com a Nigéria pela Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O resultado deu às duas equipes os seus primeiros pontos na competição Foto: Reprodução/Twitter Fifa O resultado deu às duas equipes os seus primeiros pontos na competição. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Argentina empatou em 2 a 2 com a África do Sul, na noite de quinta-feira (27), em Dunedin, na Nova Zelândia, em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo Feminina. O resultado deu às duas equipes os seus primeiros pontos na competição.

O primeiro tempo da partida foi marcado pela maior posse de bola das argentinas e pelos rápidos contra-ataques das sul-africanas, que, quando tiveram oportunidades, foram letais.

A África do Sul abriu o placar aos 29 minutos, quando Motlhalo recebeu um passe na área e ficou em ótima condição para marcar. Aos 51, a goleira Vanina Correa foi novamente superada, desta vez por Kgatlana, mas o gol foi invalidado por impedimento.

Na etapa final, o domínio foi das sul-africanas. Aos 21 minutos, Kgatlana balançou as redes após receber passe de Seoposenwe. Com a vantagem de dois gols no placar, a seleção da África do Sul assumiu uma postura reativa, se fechando na defesa e tentando sair em velocidade no contra-ataque.

A estratégia se mostrou equivocada, pois permitiu o empate da Argentina. A equipe sul-americana conseguiu descontar aos 28 minutos, com um golaço de Braun, que aproveitou a bola que sobrou na intermediária para acertar um chute no ângulo do gol defendido por Swart.

Cinco minutos depois, Mila Rodríguez levantou a bola na área, Romina Núñez cabeceou com precisão e empatou a partida. O resultado deixou as equipes vivas na briga por uma vaga nas oitavas de final.

O próximo jogo da Argentina será contra a Suécia, na quarta-feira (2). A África do Sul enfrentará a Itália no mesmo dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/argentina-reage-e-empata-em-2-a-2-com-a-nigeria-pela-copa-do-mundo-feminina/

Argentina reage e empata em 2 a 2 com a Nigéria pela Copa do Mundo Feminina

2023-07-28