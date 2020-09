Economia Receita Federal abre nesta quarta-feira consultas ao quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Dinheiro da restituição será liberado no próximo dia 30 Foto: Marcelo Cassal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal abre nesta quarta-feira (23), a partir das 9 horas, as consultas ao quinto e último lote de restituições do Imposto de Renda 2020. O crédito bancário para 3.199.567 contribuintes será realizado no dia 30 de setembro, totalizando o valor de R$ 4,3 bilhões.

As consultas podem ser feitas: na página da Receita na internet; pelo telefone 146; no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Malha fina

Para saber se está na malha fina, os contribuintes podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Após verificar quais inconsistências foram encontradas pela Receita Federal na declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora. Quando a situação for resolvida, o contribuinte sai da malha fina e, caso tenha direito, a restituição será incluída nos lotes residuais do Imposto de Renda.

