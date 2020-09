Rio Grande do Sul Agências gaúchas do INSS voltaram a realizar perícias médicas

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Em Porto Alegre houve fila, mas todos os médicos atenderam ao chamado. (EBC)

Passados seis meses desde o fechamento das agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por causa das medidas de prevenção ao coronavírus, na manhã desta segunda-feira (22) a população gaúcha voltou a contar com exames periciais pelos médicos do órgão. Em Porto Alegre houve fila, mas todos os servidores atenderam ao chamado.

O serviço foi prestado na unidade do bairro Partenon, única da cidade a receber classificação de “apta” – sob o ponto-de-vista sanitário e logístico – em vistoria realizada na véspera. O mais movimentado dos endereços locais do INSS teve o portão às 7h, quando 30 pessoas já ocupavam toda a extensão da quadra, à espera de chamada.

De acordo com o gerente-executo do INSS Claiton Pereira Soares, os 12 médicos peritos aguardados compareceram ao local. Já as outras duas agências da cidade (Centro Histórico e Cavalhada, na Zona Sul), seguem fechadas.

Em âmbito estadual, agências de Canoas, Lajeado, São Leopoldo, Ijuí e Frederico Westphalen também foram atestadas como aptas para retomar o serviço, de um total de 98 endereços em diversas regiões. Algumas já haviam adotado a medida antes mesmo da aprovação, com médicos que voltaram a atender por conta própria.

A retomada dos atendimentos presenciais estava prevista desde o dia 14, mas a ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos) e o INSS divergem sobre os critérios de liberação das agências. Segundo a entidade, o Instituto vinha realizando de forma inadequada o check-list de vistoria das unidades, motivando os profissionais a recusarem o retorno ao atendimento.

O Ministério da Previdência reagiu com a publicação de uma convocação oficial aos médicos-peritos, ameaçando-os com o corte na remuneração dos faltosos.

Endereços

– Porto Alegre: avenida Bento Gonçalves nº 867;

– Canoas: avenida Inconfidência nº 778;

– Lajeado: avenida Benjamin Constant nº 973;

– São Leopoldo: rua Conceição nº 364;

– Ijuí: rua Benjamin Constant nº 366;

– Frederico Westphalen: rua Luiz Milani nº 254.

(Marcello Campos)

