Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Segundo Receita, segundo lote será pago em 30 de junho a 4,25 milhões de contribuintes Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal informou que abrirá nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, as consultas ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, relativo ao ano-base 2021.

Ao todo, o lote será pago a 4,25 milhões de contribuintes, e as restituições somam R$ 6,3 bilhões. Os recursos serão depositados em 30 de junho. Também serão liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja de contribuintes que caíram na malha fina mas depois acertaram as contas com o leão.

As consultas poderão ser feitas: na página da Receita na internet; no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Malha fina

O contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina”.

Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o “extrato” do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de malha) são liberadas apenas depois de corrigidas pelo cidadão, ou após o contribuinte apresentar comprovação de que sua declaração está correta.

