Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

A tecnologia tem criado diversos dispositivos que permitem às pessoas que estão sozinhas chamarem ajuda em casos de quedas e outras emergências. Foto: Divulgação A tecnologia tem criado diversos dispositivos que permitem as pessoas que estão sozinhas chamarem ajuda em casos de quedas e outras emergências. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Tecnosenior, empresa de tecnologia assistiva que busca melhorar a qualidade de vida de idosos, está em busca de apoiadores/empresários para o Projeto Social Apadrinhe um Idoso. O propósito da ação é criar meios para se evitar danos à saúde da população idosa após quedas, algo frequente nessa fase da vida.

Elas podem acontecer devido a fatores relacionados ao estado de saúde da pessoa, entre eles, o uso de medicamentos, distúrbios de locomoção e fraqueza muscular, bem como a dificuldades propiciadas pelo ambiente, entre elas, pisos escorregadios, encerados ou molhados.

A empresa de tecnologia oferece dispositivos focados na assistência dos idosos em situações de emergência. “Todos nós caímos, mas o importante é conseguir receber ajuda. Cada segundo importa”, afirma a Tecnosenior. A tecnologia tem criado diversos dispositivos que permitem as pessoas que estão sozinhas chamarem ajuda em casos de quedas e outras emergências.

De acordo com a Tecnosenior, “é importante salientar dois aspectos neste tipo de tecnologia: facilidade de acionamento e confiabilidade. A comunicação por voz na hora do acionamento também é muito importante para evitar alarmes falsos e preocupação desnecessária”.

Produtos

Equipamento PERS – Personal Emergency Responde System, para originar a chamada através de um botão vesvel – pulseira ou pingente – e um console com viva voz. O botão é a prova d’água para ser usando mesmo durante o banho, e tem uma bateria de longa duração (mais de três anos). Além disso o botão é de longa alcance, podendo enviar um chamado de emergência mesmo estando longe da base.

Plataforma de recebimento de alarmes – que monitora não somente os alarmes, mas também os dispositivos, que tem seu funcionamento constante supervisionado. A plataforma cloud oferece total segurança e confiabilidade para garantir a segurança dos idosos.

Central de atendimento 24 horas – uma equipe treinada para atendimento de emergências médicas, que atende os chamados e fala com o idoso através do sistema de viva-voz do equipamento. Esse atendente possui todos os dados do idoso, incluindo suas limitações físicas e necessidades especiais. Depois de identificar qual o tipo de emergência, o atendente liga para as pessoas designadas – familiares, vizinhos, ambulância – que possam melhor ajudar naquela situação.

Proposta para apoiadores

A proposta dessa ação social da Tecnosenior para empresas apoiadoras é de oferecer o sistema para 50 idosos que moram sozinhos, ou que ficam algum turno sozinhos em casa e que não tenham condições de arcar com o custo do monitoramento fixo. Para 50 idosos, o valor total investido ao longo de 2 anos será de R$ 240 mil. Onde as patrocinadoras participariam com R$ 60 mil (25%) e a Tecnosenior com R$ 180 mil.

Mais informações sobre o projeto social podem ser obtidas no site tecnosenior.com ou pelos telefones 0800 006 6950 e (51) 3018.6950.

