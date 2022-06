Acontece Prefeito de Porto Alegre e presidente da Câmara de Vereadores visitam a Rede Pampa

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Prefeito Sebastião Melo e presidente da Câmara, Idenir Cecchim, em participação no Pampa Debates desta quinta Foto: O Sul Prefeito Sebastião Melo e presidente da Câmara, Idenir Cecchim, em participação no Pampa Debates desta quinta. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Em visita à Rede Pampa na noite desta quinta-feira (23), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o presidente da Câmara de Vereadores, Idenir Cecchim, foram recepcionados pelo presidente Alexandre Gadret e pelo vice-presidente Paulo Sérgio Pinto.

Durante o encontro, Melo falou sobre a antecipação dos reajustes para entidades de assistência social e educação do município. Após mobilização das organizações da sociedade civil (OSCs) que prestam serviço à cidade, ficou determinado o reajuste de 6% até o final do mês. Para totalizar os 10,06% de aumento correspondentes à inflação, o restante será pago em uma ou duas parcelas nos próximos meses, conforme avaliação do Executivo.

“Nós não tínhamos esse dinheiro no orçamento, mas tiramos de outros lugares, pois não podemos perder essas parcerias”, explicou o prefeito. Ao lado do presidente Cecchim, Melo também participou do programa Pampa Debates, apresentado por Paulo Sérgio Pinto.

Dessa forma, o prefeito destacou a importância de uma boa comunicação entre o Executivo e o Legislativo. “Independente da esfera do governo, a palavra final para o sucesso da gestão passa pelo legislativo. Eu venho da experiência de ter sido vereador, deputado e vice-prefeito, então prezo por essa harmonia entre os poderes, respeitando as suas autonomias, os seus tempos e os seus papéis, porque isso é a democracia”, comentou. Melo ainda ressaltou o número de projetos aprovados na Câmara durante o ano passado – cerca de 80. Segundo ele, esse é um reflexo do diálogo eficiente com os vereadores.

