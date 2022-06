Acontece Grande final do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor acontece nesta terça-feira (28)

27 de junho de 2022

Na ocasião, serão revelados os grandes vencedores da etapa nacional da premiação, em Brasília. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (28), acontece a premiação da etapa nacional da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), com a presença dos prefeitos vencedores das etapas estaduais de todo o Brasil. O evento será realizado presencialmente na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, a partir das 19h, com credenciamento marcado para às 18h.

A premiação marca os 20 anos da iniciativa que, desde 2001, reconhece os gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.

A XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos. Ao todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados para a etapa nacional do Prêmio, com 199 projetos inscritos que venceram as etapas estaduais.

