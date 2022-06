Acontece Cervejaria Dado Bier lança SPRØTNA Bier com Hique Gomez

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

A indústria gaúcha criou uma cerveja com assinatura do ator gaúcho Hique Gomez, do Tangos & Tragédias. Foto: Gabriela Turella Foto: Gabriela Turella

A cervejaria Dado Bier lança, nesta terça-feira (28), a SPRØTNA Bier com Hique Gomez, compositor, ator e protagonista de Tangos & Tragédias – espetáculo musical brasileiro criado pela dupla Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky (in memorian). E para celebrar o lançamento, o artista apresentará um pocket show aberto ao público com convidados especiais. “A SPRØTNA é uma saudação sborniana, uma referência ao brinde com uma bebida, equivalente ao tim-tim, cheers, gan bei e salut. Sendo nossa witbier uma cerveja da SbØrnia comemorativa dos 250 anos de Porto Alegre” explica Hique Gomez.

A programação iniciará a partir das 19h30, com a apresentação do projeto criativo do rótulo e do processo de desenvolvimento da cerveja com o mestre cervejeiro Thiago Martini, que explicará sobre a witbier que leva no sabor casca de bergamota e especiarias. “Estar conectado com a arte e a cultura da cidade, homenageando um artista como Hique Gomez, é com certeza um momento para ser celebrado em grande estilo”, comenta Eduardo Bier, fundador e CEO da companhia.

