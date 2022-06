Acontece Braskem abre inscrições para seu primeiro edital de projetos sociais

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Iniciativa inédita irá destinar R$ 1 milhão em recursos para até 15 projetos que tenham como premissa o desenvolvimento local e sustentável. Foto: Divulgação/Braskem Foto: Divulgação/Braskem

Estão abertas as inscrições para o 1º Edital Braskem: Projetos que Transformam, seleção inédita anunciada pela Braskem para apoiar projetos sociais voltados ao desenvolvimento local e sustentável de comunidades onde a companhia petroquímica tem atuação. As organizações sociais interessadas em participar poderão se inscrever no site da Prosas, empresa responsável pela elaboração do edital, até o dia 14 de julho.

No Rio Grande do Sul, a empresa selecionará iniciativas de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande para receberem recursos que podem chegar a R$ 80 mil por ação. Outros estados também serão contemplados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e Bahia. No total, o edital destinará R$ 1 milhão para até 15 iniciativas nos cinco estados contemplados.

Para este edital, serão priorizadas as instituições com iniciativas voltadas à economia circular, educação ou inovação e empreendedorismo e que promovam a inclusão social de públicos vulneráveis. “A Braskem atua de forma ativa e concreta por meio de diversas iniciativas com o propósito de contribuir com a sociedade. O lançamento desse edital é mais uma das iniciativas que traz como objetivo o desenvolvimento das comunidades, valorizando as organizações que nos rodeiam. Também com base na alta procura pela capacitação oferecida em junho para auxiliar na elaboração dos projetos, temos expectativa de uma alta adesão à iniciativa de propostas que fazem a diferença na vida das pessoas em suas regiões de atuação”, afirma Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS.

Os projetos devem contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades e atender a alguns requisitos, como serem executados em até 12 meses e desenvolvidos por instituições que já atuam comprovadamente no local.

