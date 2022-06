Acontece Quais são os impactos da taxa Selic na sua vida pessoal e por que investir em renda fixa

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Foto: Divulgação

Com certeza você já ouviu falar na taxa Selic, mas você sabe o que é e como ela impacta na sua vida? A Selic foi criada em 1979 e, além de influenciar as demais taxas de juros no Brasil, serve como ferramenta de controle da inflação, sofrendo atualizações a cada 45 dias.

Quando acontece a diminuição da porcentagem, a Selic se torna a concessão de crédito mais acessível. No entanto, quando a inflação aumenta, a taxa Selic também aumenta e, consequentemente, todas as demais taxas de juros relacionadas a concessão de crédito, parcelamento e crédito especial ficam mais caras.

Investimento em renda fixa

O investimento em renda fixa é “uma modalidade de investimento indicado, principalmente, para os investidores com perfil conservador ou moderado, que buscam além da rentabilidade, uma grande segurança na hora de aplicar”, explica a gerente de investimentos do Sicoob Credicapital, Daiana Cari.

Esse tipo de investimento pode ser público, privado, pré-fixado e pós-fixado. No caso da renda fixa pública, está relacionada ao governo, como por exemplo o Tesouro Direto. Já a renda fixa privada, está relacionada a instituições financeiras, como bancos, cooperativas de crédito, entre outras.

O investimento em renda fixa pré-fixado é o tipo de modalidade em que o investidor sabe, previamente, quanto e quando irá receber de rendimento. Ao contrário desse, o pós-fixado tem o rendimento definido posteriormente, acompanhando índice, como por exemplo a inflação ou juros (CDI).

E qual é o mais indicado para quem está iniciando no mundo dos investimentos?

“Para quem tem um valor para aplicar e quer fazer uma reserva de emergência com possibilidade de resgate imediato, eu indico o RDC. Agora, para aqueles que não vão usar o dinheiro logo, as melhores opções são LCI e LCA, que possuem carência de 90 dias”, comenta Daiana Cari.

Apesar disso, Daiana conta que o investidor pode diversificar seus investimentos aplicando um pouco em cada uma das opções, garantindo boa rentabilidade e segurança.

Vale destacar que poupança também é um investimento em renda fixa, porém, mesmo com a taxa Selic a 13,25%, a poupança não é a opção mais rentável.

“Apesar da remuneração da poupança também estar em alta, ela ainda é uma opção menos vantajosa, se comparada aos outros investimentos. Então, para quem quer aproveitar o momento para fazer um dinheiro extra, ela não é o ideal”, afirma Daiana.

Como começar poupar

Para dar o primeiro passo rumo à sua independência financeira, não precisa muito. Hoje, é possível começar investir no Sicoob em RDC com qualquer valor, ou seja, dá para começar com R$5,00.

Agora, se você tem um valor maior disponível, você pode optar por outros investimentos. Daiana Cari explica que com a taxa atual da Selic, se você investir R$1.000,00 durante um ano em RDC, o retorno será de R$108,49 com a incidência do imposto de renda. Aplicando em LCI ou LCA, esse retorno é de R$118,35 e na poupança, o rendimento fica em torno de R$61,68. Ela ainda ressalta que esses valores podem mudar conforme a variação da taxa de juro.

Investimentos no Sicoob

O Sicoob Credicapital trabalha com opções de investimentos em renda fixa, como exemplo: RDC, LCI e LCA. As aplicações podem acontecer de forma direta pelo App Sicoob ou o associado pode falar diretamente com seu gerente de conta. Além da rentabilidade já mencionada, o Sicoob Credicapital é ainda mais seguro, pois conta com dois fundos garantidores, o FGCOOP e o FGL.

“Além das vantagens diretas em aplicar em renda fixa, o cooperado Sicoob tem mais segurança, uma vez que contamos com dois fundos garantidores. Além disso, aqui ele tem mais rentabilidade, pois, ao final de cada exercícios, ele tem participação nas sobras dos resultados da cooperativa, o que gera um rendimento ainda maior”, explica o diretor de mercado do Sicoob Credicapital, Waldemar Paetzold.

Investir é Para Todos

Outra vantagem de investir no Sicoob é a campanha nacional Investir é Para Todos, que oferece mais de R$ 10 milhões em prêmios e durará até 31 de julho. Para saber mais clique aqui: https://campanhas.sicoobunicoob.com.br/investirparatodos-credicapital.

