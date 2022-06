Acontece Sicredi União Metropolitana RS recolhe doações para o “Caminhão Cooperativo”

No dia 02 de julho, o Caminhão Cooperativo vai passar pelas ruas de Porto Alegre e da região metropolitana arrecadando doações. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Até sexta-feira (1º), a Sicredi União Metropolitana RS fará a arrecadação de alimentos não perecíveis para entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre e nos oito municípios onde atua na região metropolitana (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Sapucaia do Sul e Viamão). Todas as agências da Cooperativa são pontos de coleta, bem como empresas parceiras que colocaram os seus espaços à disposição para a comunidade deixar as suas doações. Neles haverá uma caixa com a identificação “Caminhão Cooperativo”.

A ação começou em 2019 em Glorinha. No ano seguinte, as agências de Canoas experimentaram e remodelaram a iniciativa para uma cidade maior. Atualmente, acontece em todas as regiões de atuação da Cooperativa. Em 2021, foram arrecadados mais de 23 toneladas de alimentos e mais de 19 mil reais em Pix, que foram convertidos em cestas básicas.

Esta movimentação se dá a partir da união de forças da sociedade, entidades parceiras, associados e colaboradores da Cooperativa que voluntariamente se engajaram na causa. O ponto alto da ação acontece no dia 02 de julho, com a passagem dos caminhões pelas ruas de Porto Alegre e da região metropolitana. É um momento para as pessoas que não conseguiram deixar as suas doações nos pontos de coleta entregarem-as diretamente aos voluntários. A destinação é o banco de alimentos e entidades beneficentes de cada cidade. Mais informações sobre os pontos de coleta e das rotas poderão ser obtidas em bit.ly/caminhaocooperativo.

O Caminhão Cooperativo é apoiado na prática e nos valores do cooperativismo e marca o Dia Internacional do Cooperativismo. A data representa em todo o Brasil o dia de cooperar. O foco é movimentar as Cooperativas do país a partir de atividades e ações voluntárias para contribuir com as regiões onde estão presentes.

