Acontece “Dia de Negócios Agro” em Glorinha e Viamão movimentou mais de R$ 20 milhões

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Evento realizado pela Sicredi União Metropolitana RS teve a participação de 30 marcas do segmento agro. Foto: Sicredi União Metropolitana RS/Divulgação Foto: Sicredi União Metropolitana RS/Divulgação

A Sicredi União Metropolitana RS, que traz na sua essência a valorização e o apoio ao produtor rural, bem como o comprometimento com o desenvolvimento das regiões onde atua, realizou duas feiras nos últimos meses com grandes marcas do segmento agro. A primeira aconteceu ainda em abril, na Praça Matriz de Glorinha, e a segunda no final de maio, na RS 040, km 28, em frente à agência Águas Claras. Nas duas edições, os visitantes tiveram a oportunidade de contatar diretamente fornecedores, empresas, serviços e insumos. Também acompanharam as tendências de mercado e os diferenciais de cada negócio, fizeram orçamentos, pedidos e simulações de financiamentos, e incluíram propostas de crédito via crédito rural do Sicredi. O momento foi de troca e de grande interação entre produtores rurais, empresas e colaboradores do Sicredi.

Para o vice-presidente da cooperativa, Alcides Brugnera, feiras de negócios como estas, que tem a participação de empresas com produtos e serviços de alta qualidade e oferecem o que há de mais moderno em tecnologia, fazem a diferença para o crescimento do agronegócio também na região metropolitana. “As empresas que participaram da feira em Glorinha e Viamão são oriundas de várias regiões do estado. A vinda de seus técnicos e vendedores facilitou a questão do deslocamento para os produtores locais, gerou grande movimento de público e propiciou agilidade no fechamento de negócios. Entendemos a importância destes momentos e estamos juntos com os municípios onde atuamos para a construção de uma sociedade mais próspera”, comentou.

De acordo com o gerente regional de Desenvolvimento, Ademir Dall Agnol, a iniciativa contou com o apoio da Emater RS, Farsul/Senar, Irga, Sindicato Rural e Secretarias de Agricultura das duas cidades. Participaram do “Dia de Negócios Agro” empresas que trabalham com maquinário agrícola, implementos, pneus, insumos, veículos, tecnologia agroindustrial e energia solar. “A cada novo evento mais parceiros se juntam a nós com o propósito de atender da melhor maneira as necessidades dos produtores rurais e promover o desenvolvimento do agronegócio”, explicou.

Com mais de 64 mil associados, a Sicredi União Metropolitana RS atua em nove municípios (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão). A cooperativa tem soluções financeiras também para o agronegócio e busca proporcionar o desenvolvimento de negócios no segmento. Neste ano, estão previstas ainda atividades de lançamento do Plano Safra 22/23 e participação em feiras e eventos.

