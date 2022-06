Acontece Porto Alegre recebe mais duas lojas Panvel

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Nova loja Panvel na Rua Silva Jardim, 277 - Auxiliadora. Foto: Panvel/Divulgação Foto: Panvel/Divulgação

Nesta semana, Porto Alegre está recebendo mais duas lojas Panvel. A primeira delas acaba de entrar em operação na Rua Silva Jardim, 277, bairro Auxiliadora, e irá funcionar de segunda a domingo, das 7h às 23h, incluindo feriados. A outra inauguração ocorrerá nos próximos dias na Avenida Coronel Marcos, 2523, Zona Sul da capital. Visando ampliar o acesso dos consumidores locais à experiência moderna de compra da rede, as novas filiais dispõem de amplos e agradáveis ambientes, bem como um extenso portfólio de produtos. Com as novidades, a Panvel chega à marca de 125 lojas na cidade.

Ambas as lojas contam com o Panvel Clinic, conjunto de serviços através do qual a rede atua como um agente de prevenção e auxilia os clientes em seus tratamentos médicos. São oferecidos nos locais atendimentos especializados como verificação de temperatura corporal, glicemia, pressão, acompanhamento de tratamentos, entre outras opções. Todos estes serviços são realizados por profissionais farmacêuticos capacitados através de uma sala exclusiva instalada na própria filial.

Além de marcas consagradas nacionais e internacionais, as lojas oferecem os mais de 800 produtos da marca própria da Panvel, com itens que vão desde maquiagem e beleza, protetor solar, até ortopédicos e infantis. Para garantir a facilidade e o conforto na hora da compra, os clientes podem contar com a plataforma de múltiplos canais da rede, que permite comprar na própria loja ou de forma on-line: através do App Panvel, site panvel.com e o Alô Panvel, serviço de tele-entrega para todo o país (0800.642.9001). Há, também, o serviço Clique & Retire, em que o cliente pode comprar a distância e retirar na loja de sua preferência.

