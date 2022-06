Acontece Reformulação da Oncoclínicas Canoas reforça acolhimento ao paciente

22 de junho de 2022

Unidade da Oncoclínicas na cidade de Canoas (RS). Foto: Oncoclínicas Canoas/Divulgação Foto: Oncoclínicas Canoas/Divulgação

A unidade da Oncoclínicas em Canoas passa a oferecer aos pacientes um novo conceito assistencial, reforçando a importância do acolhimento para que o tratamento alcance ainda melhores resultados. A unidade integra o Grupo Oncoclínicas, considerado uma das maiores e mais respeitadas organizações de oncologia, hematologia e radioterapia da América Latina.

“Olhamos o paciente como um todo, pois sabemos que o diagnóstico de um câncer afeta não só a pessoa, mas toda a família”, afirma a responsável técnica da estrutura, médica oncologista Dra. Juliana Scheffer. Localizada na Rua Dr. Barcelos, 1135, no Centro de Canoas, a clínica foi toda reformulada em sua parte física. O processo de melhorias também ocorreu na parte de equipamentos, incluindo poltronas e leitos mais confortáveis tanto para os pacientes de quimioterapia quanto para os acompanhantes, bem como novas bombas de infusão. “Pensamos em cada detalhe para o bem-estar dos nossos pacientes”, destaca a Dra. Juliana.

A Oncoclínicas Canoas conta com uma equipe de 12 médicos entre oncologistas clínicos, reumatologistas, dermatologistas, urologistas, mastologistas, radio-oncologistas, além de psicóloga, farmacêutica e enfermeiras. A clínica também dispõe do serviço central de concierge, que agiliza a rotina de médicos e pacientes. Uma funcionária se encarrega dos agendamentos das consultas e exames e repassa as informações de data, hora, local de realização, além do preparo necessário, facilitando a organização e simplificando todo o processo.

Além disso, são feitos contatos posteriores para verificar se tudo ocorreu dentro do previsto. O serviço ainda abrange um controle dos laudos para marcação do retorno das consultas para apresentação dos exames. Desta forma, a concierge auxilia os pacientes a cumprirem todas as etapas do tratamento de uma forma mais acolhedora e ágil, em paralelo ao ganho de tempo, o que é muito importante na oncologia.

