Acontece TranspoSul supera expectativas de público e negócios

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Balanço foi positivo tanto em relação ao número de visitantes como no volume de negócios fechados Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

Foram quatro dias de feira e intensa programação com palestras nas mais diversas áreas relacionadas com o segmento de transporte e logística. A 22ª TranspoSul – Feira e Congresso de Transporte e Logística iniciou na segunda-feira (13/06) seguindo até a noite de quinta-feira (16/06) no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre (RS). A estimativa parcial, considerando os três primeiros dias apontou para um público superior a 15 mil pessoas, o que indica um resultado que será superior ao estimado que era de 18 mil pessoas ao final do evento. A estimativa de movimentação de negócios será informada após o evento, mas a coordenação do evento assegura que será superada a marca projetada de R$ 1 bilhão.

“Entendemos que só as empresas que pensam positivo e projetam inovações vão sobreviver nesse momento de pós pandemia. Primeiro as pessoas foram atingidas pela pandemia e depois as empresas. Então essa mudança precisava acontecer dentro das empresas e por que mudar”, relatou o presidente do SETCERGS – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande Do Sul, Sérgio Mário Gabardo.

O presidente da TranspoSul, Roberto Machado da Silva, destacou o retorno muito positivo dos expositores presentes no evento.

“Vimos muita inovação em telemetria e tecnologia embarcada. Estivaram aqui mais de vinte startups dedicadas a acompanhamento de frota, gestão de fretes e outras áreas. Isso proporciona oportunidades em um momento que precisamos inovar. Por isso, essa retomada está se dando em grande estilo”, disse.

A TranspoSul reuniu transportadores, operadores logísticos, empresários, tomadores de decisões do ramo, autônomos e visitantes altamente qualificados, atrás de inovação, tendências e negócios A realização foi do SETCERGS – Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do Sul, entidade que completa 63 anos de representatividade no estado. Conta com os patrocinadores Master: Dipesul Volvo, Iveco, Mercedes-Benz e Volkswagen Caminhões e Ônibus. Patrocinador Premium: Grupo Vamos; patrocinador Plus: Veloe. São apoiadores institucionais da 22a TranspoSul: Sistema Fetransul, Fetergs, ABTC, ABTI, ABTLP, AGAD, AGAS, Anfir, Ceporto, Comjovem, FECAM-RS, Fecomércio RS / SESC / SENAC, Fetransesc, FIERGS, Instituto Federal, NTC & logística, SEST SENAT, Setal, Setcepar, Setcesc, Setcesul, Sime, Sindiatacadistas, Sindibento, Sindicar, Sinduscom Sindilojas.

