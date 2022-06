Acontece Startups apresentam inovações em novo espaço da 22ª TranspoSul

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tecnologias estão presentes em diversos produtos e serviços divulgados, permitindo ganhos econômicos e a redução de desperdícios para empresas do setor. Foto: Guilherme Gargioni Foto: Guilherme Gargioni

Criatividade e inovação estão presentes em diversas aplicações de startups que atuam no segmento de transporte e logística. Uma das novidades da TranspoSul 2022, o Pitch Day TranspoSul, ofereceu ao visitante, nesta quarta-feira (15), a oportunidade de conhecer soluções para desafios variados. Em um palco montado dentro do espaço Hub do Embarcador, os empresários apresentaram de forma breve o que cada um está oferecendo para o mercado.

O mediador do encontro, Lucas Scapini, contou que a inovação sempre esteve presente em sua vida. “Desde muito cedo, com a minha mãe que é da área de Tecnologia da Informação, percebi o quão importante é o uso das tecnologias, seja para gerar dados ou reduzir custos”, ressaltou.

Rodrigo Cavalheiro, diretor da Associação Gaúcha de Startups (AGS), destacou a importância de usar todas as oportunidades de gerar visibilidade para as marcas: “É preciso muita coragem para estar em um palco contando sobre a nossa empresa, mas esse é o papel do empreendedor, e a AGS sempre será um polo de apoio, oportunidades e parcerias para as startups”.

Ao todo, 10 startups fizeram pitches de três minutos cada, apresentando suas ideias e tendências de mercado. A iniciativa foi inspirada no Connect Now, ação criada com o intuito de trazer inovação ao setor, realizado desde 2020 pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (SETCERGS) e pela Comissão de Jovens Empresários e Executivos do Transporte Rodoviário de Cargas (COMJOVEM Porto Alegre), em parceria com a AGS.

Fotos: Guilherme Gargioni

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece