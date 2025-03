Economia Receita Federal alerta para retorno de golpe por correspondência com uso indevido do seu nome

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Criminosos tentam obter informações pessoais e financeiras de cidadãos. (Foto: EBC)

Com a proximidade da temporada de entrega do Imposto de Renda, a Receita Federal está alertando para a reedição de um golpe que visa obter dados fiscais e bancários das vítimas. Criminosos estão novamente enviando cartas fraudulentas intituladas “Intimação para regularização de dados cadastrais”, com o logotipo da Receita Federal, induzindo o destinatário a acessar um site falso.

No conteúdo das correspondências enviadas pelos Correios, os golpistas afirmam que foram encontradas “inconsistências” nos dados bancários fornecidos no cadastro de pessoa física e que esse problema na “situação cadastral” levaria a pessoa a ficar com o CPF na lista da malha fina. Em seguida, são apresentadas instruções para que o cidadão acesse um endereço eletrônico fraudulento.

Preocupados com a armadilha dos golpistas, técnicos do fisco dão algumas dicas. A primeira delas é desconfiar de qualquer correspondência que solicite acesso a sites desconhecidos para regularização de dados. Outra recomendação importante é nunca fornecer informações pessoais ou bancárias fora dos canais oficiais da Receita Federal.

A instituição indica que aqueles que receberem uma carta com o teor mencionado devem ignorar a intimação e procurar a Receita e às autoridades competentes para fazer a denúncia do golpe. No caso de ter sido vítima dessa fraude, o cidadão deve procurar a Delegacia de Polícia Civil Especializada para fazer a denúncia.

Como funciona

Os golpistas utilizam correspondências físicas, enviadas pelos Correios, que simulam uma comunicação oficial da Receita Federal. Essas cartas contêm instruções para que o contribuinte acesse um endereço eletrônico que não pertence à Receita, com o objetivo de obter dados fiscais e bancários das vítimas.

Para se proteger

• Desconfie de qualquer correspondência que solicite acesso a sites desconhecidos para regularização de dados.

• Nunca forneça informações pessoais ou bancárias fora dos canais oficiais da Receita Federal.

• Para consultas, regularizações e alterações cadastrais, utilize exclusivamente o site oficial da Receita Federal

• O atendimento está disponível por meio do e-CAC.

Além das correspondências físicas, há registros de golpes envolvendo e-mails falsos em nome da Receita Federal. Criminosos enviam mensagens eletrônicas informando, de forma alarmante, sobre supostas pendências no CPF da vítima, ameaçando com suspensão do documento, bloqueio de contas bancárias e outras complicações. Essas mensagens contêm links que direcionam para páginas falsas que simulam portais do governo, com o intuito de coletar dados pessoais e financeiros dos contribuintes. ​

Dicas adicionais

Para evitar cair em fraudes relacionadas à Receita Federal, observe as seguintes recomendações:

• Verifique a autenticidade das comunicações: a Receita Federal não solicita informações pessoais por e-mail ou mensagens de texto. Desconfie de comunicações que peçam dados sensíveis ou pagamentos;

• Evite clicar em links desconhecidos: golpistas utilizam links maliciosos que podem direcionar para sites fraudulentos ou instalar programas prejudiciais no dispositivo da vítima;

• Não abra arquivos anexos suspeitos: e-mails fraudulentos frequentemente contêm anexos que podem instalar vírus ou coletar informações pessoais;

• Confira a URL antes de agir: antes de acessar qualquer link enviado por e-mail, verifique se o endereço contém “gov.br”. URLs suspeitas, especialmente aquelas terminadas em domínios diferentes, podem indicar fraude.​

• A Receita Federal reforça a importância de os contribuintes estarem atentos a comunicações suspeitas que utilizam indevidamente o nome do órgão para aplicar golpes. Ao seguir as orientações de segurança e utilizar apenas os canais oficiais para consultas e regularizações, é possível evitar fraudes e proteger seus dados pessoais e financeiros.​

