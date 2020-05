Polícia Receita Federal apreende 800 mil reais em bebidas e perfumes importados em Guaíba

23 de Maio de 2020

A apreensão foi de 6 mil garrafas de bebidas e diversos frascos de perfumes, na BR 116. Foto: Receita Federal/Divulgação

Uma ação de fiscalização da equipe de Repressão ao Contrabando e de Descaminho (Direp) e a Receita Federal de Novo Hamburgo resultou na apreensão de seis mil garrafas de bebidas alcoólicas, além de perfumes, neste sábado (23). A vistoria aconteceu na rodovia BR 116, no município de Guaíba, em um caminhão que procedia da fronteira com o Uruguai.

Aproximadamente 500 caixas, entre uísques, licor e outras bebidas, foram captados. Não foi apresentado nenhum documento que comprovasse a importação regular das bebidas.

As mercadorias tinham como provável destino a região da grande Porto Alegre.

O condutor do veículo, um homem com 42 anos, natural de Alvorada, com as iniciais W.L.B.L, deverá ser apresentado à Polícia Federal para lavratura do auto de prisão em flagrante. As mercadorias e o veículo serão conduzidos ao depósito da Receita Federal.

