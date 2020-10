Polícia Receita Federal apreende R$ 10 milhões em drogas e produtos ilegais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

A apreensão ocorreu em um depósito do tipo "self storage" Foto: Divulgação A apreensão ocorreu em um depósito do tipo "self storage". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Receita Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (16), em Porto Alegre, a apreensão de aproximadamente R$ 10 milhões em drogas e produtos como equipamentos médicos e hospitalares, celulares, computadores, anabolizantes, suplementos alimentares e outros artigos importados sem comprovação de origem legal.

A ação ocorreu em um depósito do tipo “self storage”, após uma equipe perceber a movimentação de um caminhão no local. O endereço não foi divulgado. Essa foi umas das maiores apreensões já realizadas pelo Fisco no Rio Grande do Sul.

Três pessoas foram presas. Elas deverão responder pelos crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas.

