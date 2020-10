Para Mourão, a saída de André do Rap da prisão, depois de decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, não teria ocorrido caso estivesse em vigor o cumprimento da pena após condenação em segunda instância.

André do Rap, um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital), estava preso desde setembro de 2019. Ele foi condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, com penas que totalizam mais de 25 anos de reclusão. O bandido está foragido.

Questionado por jornalistas sobre o julgamento, Mourão afirmou que o resultado “já era esperado”, mas que o caso está ligado à “questão da prisão em segunda instância”. O vice-presidente defende que o tema volte a ser discutido.