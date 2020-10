Política Número de brasileiros aptos a votar nestas eleições é recorde

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As mulheres representam 52,49% do eleitorado Foto: Divulgação As mulheres representam 52,49% do eleitorado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Daqui a pouco menos de um mês, 147.918.483 brasileiros poderão votar nas eleições municipais. O número é 2,66% superior ao registrado em 2016.

Não foram consideradas as bases de dados do Distrito Federal e de Fernando de Noronha (PE), onde não haverá pleito em novembro, além dos brasileiros residentes no exterior, que só votam nas eleições gerais.

As mulheres representam 52,49% do eleitorado (77.649.569). Os homens totalizam 47,48% (70.228.457) Além disso, 0,03% dos eleitores não informou gênero (40.457). Como há dois anos é permitido o uso do nome social no título, 9.985 pessoas exercerão tal direito. Os dados foram divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em relação ao grau de instrução, as estatísticas do TSE mostram que a maior parte do eleitorado diz ter ensino médio completo (37.681.635). Já 15.800.520 concluíram um curso superior. Ainda no quesito educação, 6,5 milhões de eleitores são analfabetos e 11,5 milhões apenas leem e escrevem.

Horário

É importante lembrar que o horário de votação mudou em virtude da pandemia de coronavírus. As urnas estarão funcionado das 7h às 17h. O primeiro turno do pleito será realizado em 15 de novembro, e o segundo, caso necessário, no dia 29 do mesmo mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política