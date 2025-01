Economia Receita Federal deposita restituição de lote da malha fina do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

No total, foram pagos R$ 864,83 milhões aos contribuintes que caíram na malha fina do Imposto de Renda do ano passado Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal depositou nesta sexta-feira (31) a restituição do Imposto de Renda 2024, ano-base 2023, para 268,1 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco.

No total, foram pagos R$ 864,83 milhões. Desse montante, R$ 402,88 milhões foram depositados para contribuintes com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte – 125.751 contribuintes – informou a chave Pix do tipo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na declaração do Imposto de Renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento da restituição.

Em segundo, há 52,5 mil contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vêm 16 mil cuja maior fonte de renda é o magistério. O restante dos contribuintes prioritários é formado por 7,32 mil idosos acima de 80 anos e 4,51 mil com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A lista é concluída com 61,99 mil contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais.

Aberta desde o dia 24 de janeiro, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda pode ser feita no site da Receita. Basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento foi feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

