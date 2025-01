Brasil Banco do Brasil alerta para golpe do falso concurso

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

O BB ressaltou que não há inscrições abertas para nenhum concurso e que não há previsão para um novo processo seletivo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O BB ressaltou que não há inscrições abertas para nenhum concurso e que não há previsão para um novo processo seletivo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O BB (Banco do Brasil) emitiu um alerta sobre o golpe do falso concurso, que tem circulado em perfis de redes sociais utilizando indevidamente o nome da instituição financeira.

O golpe começa com uma falsa página de inscrição para um suposto concurso do BB. Ao clicar no link do site falso, o usuário é direcionado para outro ambiente virtual, que solicita o pagamento de uma quantia via Pix ou boleto para a inscrição e aquisição de material de estudo.

Além disso, os criminosos também utilizaram um perfil no Instagram para espalhar notícias falsas sobre outros concursos públicos. Em uma das postagens, foi criada uma falsa reportagem que imitava a identidade visual do site G1. O objetivo era de enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que as informações eram verdadeiras.

Após receber reclamações de vítimas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, o BB denunciou o caso às autoridades e conseguiu tirar do ar o site e a página do Instagram usados pelos criminosos.

Em nota, o BB ressaltou que não há inscrições abertas para nenhum concurso e que não há previsão para um novo processo seletivo. “Reforçamos que não há definição sobre um novo concurso no momento e, por padrão administrativo, sempre comunicamos formalmente qualquer novidade relevante sobre o tema”, afirmou o banco em nota.

Para evitar cair nesse golpe, o BB deu as seguintes recomendações:

– Desconfie de links recebidos por e-mail, SMS e redes sociais.

– Mensagens com informações alarmantes ou urgentes geralmente são falsas.

– Consulte sempre o site oficial do Banco do Brasil e outros canais de informação confiáveis.

– Verifique sempre o destinatário antes de fazer uma transferência, Pix ou qualquer tipo de pagamento.

– Caso tenha feito o pagamento do boleto ou via Pix, conteste a transação pelos canais de atendimento do Banco do Brasil. Se o pagamento foi feito em outro banco, conteste na própria instituição financeira.

O que fazer em caso de dúvidas?

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Relacionamento do banco, disponível 24 horas por dia pelos números 40040001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800729 0001 (demais localidades).

