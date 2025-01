Política Conta de Bolsonaro na rede social X é hackeada novamente

"Conta recuperada. Agradecemos novamente a pronta resposta da equipe X", afirmou Bolsonaro após a recuperação da conta Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PL) teve a sua conta no X (antigo Twitter) hackeada novamente na noite de quinta-feira (30), informou o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente da República.

“Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e, novamente, a conta do presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando retornarmos com a conta normalizada”, escreveu Carlos na sua conta às 19h05min de quinta.

Pouco mais de duas horas depois, o vereador sinalizou, por meio de um emoji, que a conta do ex-presidente havia sido recuperada. A recuperação da conta também foi informada no perfil do ex-presidente.

“Conta recuperada. Agradecemos novamente a pronta resposta da equipe X. Um abraço a todos e boa noite!”, afirmou Bolsonaro. O episódio ocorreu uma semana depois da primeira invasão.

