Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

No RS, o Fisco espera receber 2,2 milhões de declarações Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal informou, nesta segunda-feira (22), que já recebeu 21,62 milhões de declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2020, ano-base 2019. São esperados 32 milhões de documentos no País.

No Rio Grande do Sul, o total de contribuintes que já entregaram suas declarações ultrapassa 1,57 milhão. A expectativa é de que 2,2 milhões de declarações sejam entregues no Estado.

O prazo para a entrega termina no dia . A Receita alerta para que os contribuintes não deixem a entrega para a última hora. Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Orientações sobre a declaração do IRPF 2020 podem ser conferidas aqui.

