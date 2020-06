Música Banrisul anuncia patrocínio para até 200 lives de músicos gaúchos

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

O anúncio foi feito em reunião virtual com a classe artística coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa Foto: Joel Vargas/AL-RS O anúncio foi feito em reunião virtual com a classe artística coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa. (Foto: Joel Vargas/AL-RS) Foto: Joel Vargas/AL-RS

Em reunião virtual com a classe artística coordenada pelo presidente da Assembleia Legislativa do RS, Ernani Polo (PP), o Banrisul anunciou, na manhã desta segunda-feira (22), o lançamento de um edital para o patrocínio de até 200 lives – apresentações de shows musicais ao vivo com transmissão pela internet.

A seleção já começou para que os projetos escolhidos se apresentem entre 14 de agosto e 31 de outubro. O valor é fixo de R$ 3,5 mil por live, o que pode totalizar até R$ 700 mil em apoio financeiro.

Diretor do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires informou que a iniciativa pretende assegurar, no mínimo, dez vagas para projetos inscritos em cada uma das seguintes regiões do Estado: Alto Uruguai, Centro, Fronteira, Leste, Noroeste, Serra, Sul e Porto Alegre. Além disso, o banco está com linhas de crédito disponíveis para a classe artística, assim como para os demais segmentos que estão sendo afetados pelo isolamento necessário devido ao coronavírus.

Segundo Pires, o Banrisul está liberando mais crédito atualmente do que antes da pandemia, em um sinal de apoio e sensibilidade à situação das empresas e pessoas.

“O setor de eventos, que gera muitos empregos diretos e indiretos, paralisou imediatamente desde o início da pandemia. As lives ajudam a enviar algum apoio aos artistas, mas é preciso linhas de crédito”, avaliou o presidente do Legislativo gaúcho.

