Ao todo, 221.597 contribuintes foram contemplados, no valor total de R$ 558,8 milhões. O pagamento será feito no dia 29 deste mês. Desse montante, R$ 306,8 milhões se referem ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade no recebimento. São eles:

– 4.802 idosos acima de 80 anos

– 34.287 contribuintes entre 60 e 79 anos

– 3.570 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

– 8.898 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

– 88.246 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou por optarem por receber a restituição via Pix

Outros 73.151 contribuintes que recebem a restituição neste lote não são prioritários. Por fim, 8.643 restituições são para moradores do Rio Grande do Sul em razão do estado de calamidade decretado no Estado por causa das enchentes de maio.

Como fazer a consulta?

Os contribuintes devem acessar a página da Receita na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição“.