Política Saiba quem é o padre indiciado no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

O padre José Eduardo de Oliveira e Silva é da Diocese de Osasco, em São Paulo Foto: Reprodução/Redes Sociais

Entre os 37 indiciados pela PF (Polícia Federal) na quinta-feira (21), no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no País, está o padre católico José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, em São Paulo.

Em fevereiro, ele foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da PF. A ação cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva contra pessoas acusadas de participação no planejamento dos ataques extremistas contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro do ano passado.

O religioso é conhecido nas redes sociais por gravar vídeos no Youtube discutindo guerra cultural, aborto e a influência negativa de músicas na vida de crianças e adolescentes.

O padre José Eduardo é citado como integrante do núcleo jurídico do esquema. Segundo o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o núcleo assessorava os membros do suposto plano de golpe de Estado na elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas.

De acordo com a PF, o padre teria participado de uma reunião, no dia 19 de novembro de 2022, com Filipe Martins e Amauri Feres Saad – outros dois indiciados –, indicam os controles de entrada e saída do Palácio do Planalto.

O encontro, segundo o inquérito da PF, fazia parte de uma série de discussões convocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para “tratativas com militares de alta patente sobre a instalação de um regime de exceção constitucional”. Filipe Martins era ex-assessor especial de Bolsonaro e foi preso pela PF em fevereiro.

Durante a operação naquele mês, o padre foi informado pela PF que teria que cumprir medidas cautelares para não ser preso. Por meio de nota, na ocasião, ele negou que tenha participado de qualquer conspiração contra a Constituição Brasileira.

“Abaixo de Deus, em nosso País, está a Constituição Federal. Portanto, não cooperei nem endossei qualquer ato disruptivo da Constituição. Como professor de teologia moral, sempre ensinei que a lei positiva deve ser obedecida pelos fiéis, dentre os quais humildemente me incluo. Estou inteiramente à disposição da Justiça brasileira para qualquer eventual esclarecimento, recordando o dever de toda a sociedade de combater qualquer tipo de intolerância religiosa”, completou o religioso.

Quem é o padre?

Integrante da ala conservadora da Igreja Católica, o padre José Eduardo completou 18 anos de sacerdócio em 2024. Ele é o vigário oficial da Paróquia São Domingos – o Pregador, no bairro de Umuarama, em Osasco.

Doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma, na Itália, o religioso grava vídeos no Youtube com críticas às cantoras Madonna e Luiza Sonza, por exemplo, e analisa a letra das músicas e o simbolismo de clipes de canções como “Campo de Morango”. “É de uma baixaria que a gente fica realmente constrangido”, disse ele.

