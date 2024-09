Economia Receita Federal paga nesta segunda-feira o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de 2024

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Mais de 511 mil contribuintes serão contemplados, incluindo restituições residuais de exercícios anteriores. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (30) o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de 2024. Mais de 511 mil contribuintes serão contemplados, incluindo restituições residuais de exercícios anteriores.

Prioridade

A Receita Federal dá prioridade para determinados contribuintes conforme critérios legais. No quinto lote de restituição do IR 2024, os grupos prioritários incluem:

Idosos acima de 60 anos; contribuintes com deficiência física ou mental; pessoas com moléstias graves; professores, cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, cerca de 201 mil contribuintes que optaram por utilizar a declaração pré-preenchida foram incluídos no lote prioritário, bem como mais de 86,5 mil contribuintes do Rio Grande do Sul, que tiveram a restituição adiantada devido ao estado de calamidade pública causado pelas enchentes em maio.

O pagamento da restituição do Imposto de Renda é feito na conta bancária indicada no momento da declaração. Existem duas opções principais para o recebimento: Depósito direto em conta bancária: o valor será creditado diretamente na conta informada na declaração. Chave Pix: se o contribuinte optou por indicar uma chave Pix (CPF), o crédito será feito automaticamente nesta chave.

Em casos onde o pagamento não é concretizado, como quando a conta bancária indicada foi desativada, o valor da restituição ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano. O contribuinte poderá solicitar o reagendamento do crédito de duas formas:

Acessando o Portal BB (bb.com.br). Entrando em contato com a Central de Relacionamento BB pelos números 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades). Se o valor não for resgatado dentro do prazo de um ano, será necessário solicitar o valor novamente por meio do formulário eletrônico no portal e-CAC da Receita Federal.

O quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda 2024 já está disponível para consulta e o pagamento será feito no dia 30 de setembro. Para garantir que sua restituição seja depositada corretamente, consulte o site da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda. Se o crédito não for realizado, há alternativas disponíveis para resgatar o valor.

Com o valor total de mais de R$ 1 bilhão, o quinto lote prioriza idosos, pessoas com deficiência e professores, além de contribuintes do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes. Fique atento aos prazos e à situação da sua declaração para garantir o recebimento da restituição de forma ágil e segura.

