Inter No Beira-Rio, Inter enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Partida ocorre às 18h30min deste domingo (29) no Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Inter e Vitória se enfrentam às 18h30min deste domingo (29) no Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com cinco vitórias no período, o Colorado tenta ingressar na zona de classificação para a Conmebol Libertadores. O time de Roger Machado abre a rodada em oitavo lugar, com 42 pontos, mesma pontuação do Bahia, atual sexto colocado, e a três do Flamengo, o quarto.

Confiante após vencer duas partidas seguidas e deixar a zona de rebaixamento, o Vitória aposta na boa campanha do returno, na qual está no sexto lugar, para ter um bom desempenho como visitante e e se distanciar do Z-4. O Rubro-Negro está na 16ª posição, com 28 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento e tem número de triunfos inferior.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Roger Machado

Provável escalação: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Vitória – técnico: Thiago Carpini

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Filipe Machado e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo e Alerrandro.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Quarto Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

