Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Festa para torcida foi realizada no Estádio Olímpico em momento para reviver a antiga casa gremista Foto: Divulgação Festa para torcida foi realizada no Estádio Olímpico em momento para reviver a antiga casa gremista (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O sábado (28) ficará para sempre marcado na lembrança do torcedor gremista. Aproximadamente 12 mil pessoas estiveram presentes na 2ª edição do Dia de Grêmio, festa para celebrar os 121 anos do Tricolor e que fechou com chave de ouro a programação oficial de aniversário.

O Estádio Olímpico Monumental, completando 70 anos de existência em 2024, foi o palco que reuniu a Nação Gremista num evento cheio de nostalgia e que durou cerca 10 horas.

Já na entrada, o torcedor cruzava o túnel do tempo sendo remetido a um passado repleto de passagens inesquecíveis em áudio e vídeo, despertando memórias afetivas e inflando ao máximo o orgulho de ser gremista.

Na parte interna, junto ao histórico pórtico de entrada, uma gigantesca estrutura foi montada para receber o grande público no antigo gramado suplementar. Um belo palco recebeu diversas atrações músicas, dos mais diferentes estilos. O DJ Hans Ancina fez a abertura e tocou entre os shows. A criançada também foi lembrada e pode curtir a atração infantil Guto e os Piratas. No início da tarde, Cristiano Quevedo, Shana Müller e Daniel Torres, logo depois, Jader Lewis subiram no palco.

Durante a tarde torcedores presentes ainda prestigiaram outras atrações musicais, como Outra Banda e Rafa Machado. Mais perto do anoitecer, o funk de MC Jean Paul tomou conta da esplanada, seguido pelo rock gaúcho da Ultramen, que mantiveram o público empolgado. Para relembrar os anos 90, época de muitas glórias gremistas, o show da banda Samba 90 Graus encerrou a festividade.

Além de vários centros gastronômicos com comida e bebida para todos os gostos. O espaço kids fez a festa da criançada e dos pais. Para os mais aventureiros, uma tirolesa proporcionava a emoção de viver a festa de um ângulo todo especial.

A presença de ex-atletas coroou a celebração. Ao lado de seus ídolos, os torcedores sentiram como se o tempo tivesse parado e a emoção tomou conta, transformando o Velho Casarão num símbolo entre passado, presente e futuro.

“Muito obrigado por atenderem o chamado do Grêmio, em estarem presentes nessa celebração. O Grêmio é a maior marca do Rio Grande do Sul por conta de suas conquistas e, principalmente, pela torcida que tem, que sempre esteve ao lado do Clube”, agradeceu o presidente Alberto Guerra.

Na sequência do discurso do mandatário gremista, o vice-presidente José Carlos Duarte apresentou um novo departamento. “Quem não valoriza seu passado, não projeta seu futuro. Hoje anunciamos o departamento dos ex-atletas gremistas”, disse.

Após as palavras do presidente gremista, a noite reservou um espetáculo à parte a partir das 19h03. Um show de fogos de artifício iluminou o céu com as cores do Grêmio e o antigo letreiro com os dizeres “GRÊMIO – CAMPEÃO DO MUNDO” voltou a brilhar no bairro da Azenha.

2024-09-29